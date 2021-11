Afry gör digital storsatsning – techexpert tar plats i ledningen

Under de senaste åren har Afry stärkt sin position inom digitalisering, både genom organisk tillväxt och via specifika förvärv. Som ett nästa steg är vill bolaget utveckla och skala upp mjukvarutjänster och lösningar inom IoT (Internet of Things), AI (artificial intelligence) och cybersäkerhet. Därför samlar bolaget cirka 800 av de digitala experterna och nyckelteknologier i det nya Afry X.

Den som ska leda satsningen är Per Kristian Egseth.

Han har omfattande erfarenhet av att få digitala organisationer att växa i globala företag och även av att utveckla digitala lösningar i nära samarbete med nyckelkunder. Han kommer närmast från Hitachi och rollen som EMEA Commercial Lead inom IoT & AI. Innan dess var han partner på IBM.

– Digitaliseringen inom våra kärnmarknader tar snabbt fart. Med Afry X har vi en unik möjlighet att stötta våra kunder i omställningen, genom skräddarsydda affärsapplikationer och digitala tjänster”, säger Per Kristian Egset.

Per Kristian Egseth började som ansvarig för Afry X i maj 2021 och från och med 1 januari 2022 ingår han i koncernledningen.