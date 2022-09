Afry hämtar ny finanschef från Ica

Bo Sandström kommer närmast från en roll som CFO på Ica-handlarnas förbund, där han även ingick i styrelsen för Ica Gruppen. I våras valde han att lämna sin roll där efter att Ica Gruppen avnoterades från börsen.

Tidigare var Bo Sandström CFO på Telia Sweden och Sats Group.

– Det gläder mig att välkomna Bo Sandström till Afry. Hans djupgående finansiella erfarenhet och ledarskapsförmåga gör honom till ett värdefullt tillskott på Afry och i koncernledningen. Som CFO kommer Bo att spela en nyckelroll i utvecklingen av och jag ser fram emot vårt samarbete”, säger Jonas Gustavsson, vd på Afry, i ett pressmeddelande.

Bo Sandström tillträder rollen den 7 november 2022.

– Jag ser fram emot att börja på Afry, ett företag med ett starkt syfte och med missionen att stödja kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jag är glad för att bli en del av AFRY och bidra till företagets långsiktiga utveckling”, säger Bo Sandström.

Bo Sandström efterträder Juuso Pajunen.

– Det har varit ett nöje att arbeta med Juuso Pajunen och under de senaste åren har han bidragit betydligt till utvecklingen av Afry, inklusive integrationen av ÅF och Pöyry under 2019. Jag vill tacka Juuso för hans ovärderliga engagemang, ledarskap och samarbete och önskar honom all lycka med sina framtidsplaner,” säger Jonas Gustavsson.