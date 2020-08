Före detta M-topp tar över ordförandeklubban i Soltech

Vid sitt styrelsemöte i juni valdes Anna Kindberg Batra till ny styrelseordförande i Soltech Energy. Anna Kindberg Batra är mest känd för att vara Moderaternas första kvinnliga partiledare, men det är främst för hennes erfarenheter och kompetenser från näringslivet, hennes driv och engagemang som gör henne klippt och skuren för positionen som styrelseordförande, enligt Soltech Energys vd Stefan Ölander.

I koncernen Soltech Energy ingår åtta dotterbolag.

– I Sverige är vi bara i början av den enorma solpotential som finns och det känns mycket meningsfullt att kliva in i Soltech som både leder och driver förändring för att skynda på integrationen av mer förnyelsebar energi i samhället. Under våren har jag lärt känna företaget och satt mig in i branschen och ser redan stora möjligheter till positiv utveckling framåt, sa Anna Kinberg Batra, i samband med utnämningen till styrelseordförande i koncernen.