Går från Nordanö till Nordr

Det är Lukas Tofterå som utsetts till ny Group CFO för Nordr, bolaget som bildades då Veidekke sålde Veidekke Eiendom i Sverige och Norge till Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS.

Lukas Tofterå kommer närmast från Nordanö Partners i Oslo där han varit partner sedan 2019. Innan dess var han ansvarig för fastighetstransaktioner på SEB i Oslo och han har även arbetat på Rothschild i London under tio års tid, som rådgivare för fastighetssektorn.

Baard Schumann, vd för Nordr, säger i ett pressmeddelande att Lukas Tofterå kommer att hjälpa bolaget att nå målen för en lönsam och strategisk tillväxt.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an den nya rollen och bidra till att bygga upp den främsta bostadsutvecklaren i Norge och Sverige, tillsammans med alla skickliga medarbetarna inom Nordr, säger Lukas Tofterå i en kommentar.

