Konsulter ansluter till Byggdialog: "Blir ännu mer en del av teamet"

Både Per Widstrand och Maria Freeney har varit en del av Byggdialog i flera år som konsulter i rollen som projekteringsledare. Nu har de båda bestämt sig för att bli en del av företaget.

– Det är en bra atmosfär i Byggdialogs projekt med högt i tak och ett trevligt arbetssätt som jag brinner för. Vi tar oss framåt gemensamt och under trevliga former. Nu känns det som att jag blir ännu mer en del av teamet på Byggdialog än tidigare och jag får mer insyn och möjlighet att vara med och påverka. Även i områden jag inte varit delaktig i tidigare, säger Per Widstrand i ett pressmeddelande.

Per Widstrand har tidigare varit vd för VVS-plan. Han har lång erfarenhet av projekteringsledning i olika projekt runt om i Sverige.

Maria Freeney har erfarenhet som arkitekt. Något som ger värdefulla insikter i de tidiga skedena i ett byggprojekt. Hon har även kunskap inom digitalisering och hur man implementerar digitala verktyg i byggprocessen.

– Jag har tidigare bara varit verksam i en avgränsad del av processen. Som anställd på Byggdialog kan jag ta tag i fler saker och få vara med och utveckla projekteringsprocessen. Det är det som är trevligt med att jobba med partnering. Det är öppet, transparent och i Byggdialogs projekt har alla varit positiva och hjälpsamma. Jag är glad att få bidra med min kunskap för att vi tillsammans ska bygga rätt, till rätt kvalitet och rätt pris, säger Maria Freeney.

Michael Sundhäll, vd på Byggdialog, välkomnar de nya medarbetarna

– De kommer att förstärka vårt kunnande i de tidiga skedena och vara starkt bidragande till att utveckla vårt projekteringsarbete. Vi känner dem väl sedan tidigare och jag vill lyfta fram deras varma personligheter som passar väl in i Byggdialog och att jobba med partnering som arbetssätt, säger Michael Sundhäll, vd på Byggdialog.