Platschefen som bär uniform

– Ansökningarna till oss har ökat mångdubbelt. Personer är mer intresserade av vår verksamhet så när de ser oss i uniform stannar de gärna och pratar.

Du gick med i Hemvärnet 2019, vad var det som låg bakom det beslutet?

​– Under sommaren 2018 stod de svenska skogarna i brand. Under en semester i Stockholm sa jag till familjen att när jag kommer hem tar jag släpkärran och drar till Dalarna för att hjälpa till. Insikten av att jag skulle vara mer i vägen än till nytta hindrade mig från att åka.

– Under julen 2018 skickade jag in min ansökan och sedan gick det snabbt. Efter en säkerhetsintervju och introduktionsutbildning var jag med på min första övning i mars 2019. Då träffade jag soldater som hade deltagit vid bränderna under sommaren och jag insåg att jag hamnat helt rätt. Viljan att stödja samhället i plutonen är mycket hög. Jag blev positivt överraskad att engagemanget är så högt. Vi har högt deltagande på övningar och vid stöd till samhället med bränder och eftersök. Det gäller att hålla sig i form för att hänga med.

CV Joakim Svensson Ålder: 52 i oktober. Familj: Frun Jessica som är lärare, sonen William som är byggnadsingenjör och dottern Elin som läser till sjuksköterska. Bor: I Dals-Ed i Dalsland nära norska gränsen. Fritidsintressen: Friluftsliv, jakt, långfärdsskridskor, paddla kajak och förstås hemvärnet. Militär bakgrund: Värnplikt som pvrb-soldat på I17 i Uddevalla (Bohus Bataljon) 1990-91.

Var är du placerad?

– Kompaniet är en del av 40:e hemvärnsbataljonen som täcker Västsverige från Åmål till Stenungssund.

Hur många dagar per år är du engagerad?

– Enligt kontraktet så är det tio dagar som gäller för mig plus cirka 15 dagar utöver kontraktet. Hur många dagar man gör enligt kontrakt baseras på befattningen. Bevakningssoldat gör fyra dagar och insatssoldater åtta dagar. Om man är befäl blir det någon dag mer.

”Det påminner om platschefen och arbetsledaren på ett bygge.”

Vilken typ av uppgifter ingår i tjänsten?

– Tillsammans med plutonchefen leder jag plutonen. Om denne inte är närvarande för jag befälet över plutonen annars ligger detta på chefen. Vi är ett bra team som stöttar varandra. Vanliga uppgifter för ställföreträdaren är att leda mobilisering och förläggning då plutonchefen är på till exempel ordergivning. Det påminner om platschefen och arbetsledaren på ett bygge.

Hur fungerar det i kombination med ditt jobb?

– Det har fungerat bra från första dagen. Det är viktigt att planera när man ska vara borta från jobbet. Vi har haft övningar då vi inte haft samband med det civila samhället på nio dagar. Det var en utmaning med det fungerade bra.

”Jag önskar att alla som är med i hemvärnet hade samma stöd i hos sina arbetsgivare.”

Vad tycker din närmaste chef om ditt engagemang?

– Han stödjer mig på ett fantastiskt sätt. Det har hela företaget gjort sedan starten även att man på den tiden inte kunde ana att vi skulle hamna i det omvärldsläge som vi är i nu. Jag har utan problem kunnat ta tjänstledigt för att åka på extra övningar och gå utbildningar. Jag har bland annat varit på övning med norska hemvärnet. Jag önskar att alla som är med i hemvärnet hade samma stöd i hos sina arbetsgivare.

Till sist. Du arbetar på Sven Johansson Bygg AB i Dals-Ed. Vad gör ni just nu?

– Just för tillfället bygger vi en ny skolmatsal på Hagaskolan här i Ed.