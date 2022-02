På nytt jobb

Sizes tar in branschveteran som tillförordnad vd: ”Har gjort oerhört mycket redan första veckan”

Publicerad: 8 februari 2022, 04:45



Mikael Anjous Sizes tar in Bengt Johansson som tillförordnad vd för Sizes Construction. Foto : Nicklas Thegerström / per@myrehed.com

Sedan Mikael Anjou gått in som koncernchef för Sizes inleds nu rekryteringen av en vd för Sizes Construction. Under tiden kliver en rutinerad ledare från branschen in som tillförordnad vd i dotterbolaget.

Ämnen i artikeln: SizesForsen

I november 2021 tog Mikael Anjou över rollen som koncernchef för den industriella hustillverkaren Sizes från grundaren Niklas Andersson. Detta innebar att Mikael Anjous tidigare roll som vd för Sizes

