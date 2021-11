Skanska får nya medlemmar till sin koncernledning

Lena Hök har tidigare arbetat som hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias stiftelse ”Idéer för livet”. Hon är också ordförande för den svenska hållbarhetskommittén i den internationella handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, samt styrelsemedlem i Boklok, som ägs gemensamt av Ikea och Skanska. Hon har tidigare haft rollen som Senior Vice President Sustainability och tillträder sin nya roll den 1 november.

– Jag ser framemot att fortsatt stärka vår konkurrenskraft och vässa vårt erbjudande. Genom att arbeta nära kunder, och använda expertis, insikter och data från våra projekt kommer vi att skala upp innovativa lösningar och fortsatt öka vårt fokus på hållbara resultat, säger Lena Hök, nytillträdd EVP Sustainability and Innovation på Skanska i ett pressmeddelande.

– Nu intensifierar vi arbetet med att systematisera vårt innovationsfokus och hållbarhetsarbete för att möta kunders behov och utveckla våra erbjudanden. Lena är den rätta personen för att leda det arbetet, säger Anders Danielsson, vd, Skanska i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Skanska bättrar på lönsamheten

Antonia Junelind kliver in i rollen som Senior Vice President Investor Relations på Skanska. Hon tillträder sin nya roll den 4 februari 2022. Närmast kommer Antonia Junelind från positionen som Head of Transactions and Finance på Skanska Commercial Development Nordic. Sammantaget har hon över 10 års erfarenhet från Skanska där hon haft olika roller kopplat till ekonomi och finans. I sin nya roll kommer hon att rapportera till Skanskas CFO Magnus Persson.

– Antonia är analytisk, pedagogisk och kommunikativ, något som är avgörande för att framgångsrikt driva investor relations-rollen. Arbetet med att berätta om vår verksamhet för nuvarande och framtida investerare är av stor vikt för att fortsatt positionera oss som en attraktiv investering, säger Magnus Persson, CFO Skanska.

– I min nya roll ser jag fram emot att få bidra till att bygga vidare på våra investerarrelationer och hålla kapitalmarknaden väl informerad om utvecklingen av vår verksamhet, säger Antonia Junelind, tillträdande Senior Vice President Investor Relations Skanska i ett pressmeddelande.