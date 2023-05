Staffan Larsson ny chef inom prefab på Thomas Betong

Staffan Larsson tillträdde sin nya tjänst den 2 maj. Senast kommer han från en tjänst som försäljningschef och KAM-ansvarig på affärsområde betong.

– Det är med stor glädje jag hälsar Staffan Larsson välkommen till affärsområde prefab. Staffan har under sina 35 år i branschen samlat på sig värdefulla erfarenheter som vi alla kan dra nytta av under vår resa framåt. Han har mångåriga kunskaper om digitaliseringsprocesser och tjänster. Han är därtill en oerhört omtyckt ledare och kommer att fortsätta utveckla oss som specialisterna på betong, kommenterar Per Ekendahl, affärsområdeschef prefab, Thomas Betong.