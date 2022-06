Trio tar plats i Samhällsbyggarnas styrelse

Dag Björklund, Senior konsult, ordförande i Samhällsbyggarna.

Helena Dalhamn, Affärsområdeschef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, Svefa.

Magnus Forsberg, Strateg, Lantmäteriet.

Mattias Gretzer, Regionchef, Svevia.

Ida Karlsson, Doktorand inom Mistra Carbon Exit, Chalmers Tekniska Högskola.

Elisabet Spross, Innovationsledare, Sweco.

Mattias Tegefjord, vd för Uppsalahem.

Maciej Zakrzewski, avdelningschef Investering distrikt syd på Trafikverket, Karolina Skog, rådgivare inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och hållbar utveckling.

Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem, Karin Witalis, head of research på Colliers och vice ordförande Dag Måhlstrand, head of innovation vid Tyréns lämnar styrelsen. Anna Ervast Öberg och Dag Måhlstrand kliver dock in i den nya valberedningen.