Vd-skifte i JVAB – två platschefer blir arbetschefer

Edmund van der Heijden har en lång karriär bakom sig inom JVAB som bland annat mätningstekniker, arbetsledare, platschef samt arbetschef.

I och med nyrekryteringen delas den blivande vd:ns arbetschefsgrupp framöver upp i två nya där tidigare de tidigare projektcheferna Peter Juhlén Sammi Strandberg blir nya arbetschefer.

Peter Juhlén började inom JVAB som arbetsledare redan 1994 och har därefter varit både platschef och projektchef. Han har bland annat varit med och drivit flera av JVAB:s större VA- projekt.

Sammi Strandberg började sin karriär inom JVAB år 2002 och har en bred erfarenhet efter tidigare roller som arbetsledare, platschef och projektchef. Sammi har de senaste åren varit huvudansvarig för JVAB:s långvariga ramavtal med Stockholm Vatten.

Tidigare vd:n för JVAB, Fredric Kastevik, bibehåller ansvaret för JVAB-koncernen med JVAB, JVAB Infra, koncernstab samt helhetsansvaret för JVAB gruppen där även företagen Mats Wåhlin AB och G Construct ingår.

– JVAB har under de senaste åren haft en fantastiskt fin utveckling. Vi har sedan 2014 vuxit med 150 procent till cirka 1 miljard i omsättning med god lönsamhet. Under 2021 startade vi upp JVAB Infra som under detta år omsätter över 300 miljoner kronor. Utöver detta har vi förvärvat två väldigt fina bolag till JVAB gruppen som, i sin helhet, nu omsätter över 1 750 miljoner kronor. JVAB gruppen har även framöver ett fokus på att hitta nya, lokalt starka och välmående, företag som kan bidra med synergier och utveckling för JVAB guppen, säger Fredric Kastevik, ansvarig för JVAB gruppen inom Eleda,