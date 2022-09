Zengun tillsätter ny arbetschef – tar plats i bolagsledningen

Erika Wiberg har varit projektchef på Zengun sedan 2017. Hon har en bakgrund från både beställar- och entreprenadsidan med stor erfarenhet av att driva projekt i olika omfattning och skeden. Hon har under ett år varit tillförordnad arbetschef och tillträder under september som ordinarie arbetschef och går in i bolagsledningen.

– Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att få vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och tillväxt genom rollen som arbetschef, säger Erika Wiberg i ett pressmeddelande.

– Vår orderstock är fortsatt hög och jag ser med tillförsikt på framtiden. Att tillsätta Erika som arbetschef stärker Zengun ytterligare. Jag är väldigt glad att Erika vill vara med på Zenguns fortsatta utvecklingsresa säger Mick Salonen Högberg, vd och koncernchef.