Zenguns vice vd går till Åke Sundvall

Familjeföretaget Åke Sundvall har nyligen genomgått en generationsväxling med nya namn i toppen. Till Åke Sundvall Byggnads AB rekryteras nu tre nya chefer.

Niklas Svidén kommer närmast från Zengun där han arbetat som vice vd och ansvarig för strategi och verksamhetsstyrning. Nu blir han verksamhetsutvecklingschef på Åke Sundvall – en nyinrättad roll som kommer att bli central för bolagets utveckling på kort och lång sikt.

Magnus Carlsson tillträder som arbetschef och kommer närmast från en liknande roll på Einar Mattson där han har erfarenhet av större bostadsproduktionsprojekt.

Cecilia Eriksson har rekryterats som ny kommunikationschef och kommer närmast från byrån Oh My där hon arbetat som Projektledare. Cecilia Eriksson har arbetat med strategisk och digital kommunikation under många år.

– Vi är mycket glada över att Niklas, Magnus och Cecilia börjar under våren här på Åke Sundvall. Deras gedigna erfarenheter och kompetenser inom bostadsbyggande, verksamhetsutveckling och kommunikation kommer vara viktiga för oss i vår strävan om att skapa stadens mest omtyckta områden, säger Hanna Lindskog nytillträdd vd för Åke Sundvall Byggnads, i ett pressmeddelande.