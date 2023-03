En dag för kunskap och ovärderliga möten

Construction summit är slut. Årets upplaga var bara den andra i ordningen men hade hundratalet fler deltagare mot förra året, och dagen innan var det lapp på luckan och slutsålt. Man kan helt enkelt konstatera att mötesplatsen för byggbranschen, som arrangeras i samarbete med tidningen Byggindustrin, definitivt är här för att stanna.

– Det som är intressant med att vara här är att vi befinner oss i stormens öga och vill utforska hur vi som bransch kan ta oss ur det, säger Hanna Lindskog, vd på Åke Sundvall, som var en av deltagarna.

Läget för Åke Sundvall, ett företag med fokus på bostadsbyggande, är just nu tufft.

– Materialpriserna har vi lärt oss hantera och de har mattats av. Den stora utmaningen just nu är räntekostnaderna, summerade Hanna Lindskog.

Goda och dåliga tider

Samtidigt fanns det andra företag på plats som konferensbesökare. En av dem var Malin Candell, affärsområdesansvarig för stålbyggaren EAB i Smålandsstenar. Företaget som bland annat bygger stålhallar befinner sig i en helt annan fas.

– Våra orderböcker är fulla, men oron runtom stör såklart en del och gör att man undrar hur det ska bli sen, säger hon.

Seminarier och talare ramade på ett effektivt sätt in branschens mest brännande ämnen just nu, där mycket under dagen handlade just om konjunkturen och på vilket sätt vi befinner oss i en kris redan nu, eller i annat fall i vilken takt byggbranschen är på väg in i en sådan.

Analys av banken

Handelsbankens Cecilia Granath påtalade att kriser både är förödande samtidigt som de är spännande och intellektuellt utmanande. Hon pekade både på att arbetslösheten just nu är lägre än någonsin och att Sveriges ekonomi stått emot räntehöjningarna mycket bättre än hon hade trott, men med en hög inflation som följd.

– Sverige har tappat tio års reallöneökningar under den här perioden av inflation och det är allvarligt. Inflationen måste ner, först då går det att få ner räntorna, sade hon.

Väldigt viktigt blir enligt hennes bedömning hur långa avtal som arbetsmarknadens parter kommer att kunna enas kring i årets avtalsrörelse.

– Tvååriga avtal vore bra, då kan Riksbanken ta det lite lugnare med räntorna.

Sämre tider väntar

Det väntar några tuffa år, enligt Cecilia Granath.

– Men tar vi oss igenom dem tror jag att det vänder 2025.

En annan talare på stora scenen var Patrik Guné, chef för Stora projekt på Trafikverket. Han underströk att utan beställare, entreprenörer och konsulter finns ingen samhällsbyggnadsbransch. Samtidigt efterlyste han att alla aktörer måste sopa framför egen dörr – en fas som Trafikverket enligt honom är inne i just nu.

– Tillit börjar med att jag berättar vad jag kan bli bättre på, men det är förvånansvärt hur lite som kommer från den andra sidan om vad ni kan bli bättre på, sade han.

Trafikverket är mitt inne i en fas där de ser över sina affärsformer, konflikthanteringen i sina projekt och beslutsgången för att snabba upp entreprenader och inte skapa surdegar.

– Vi vill även skapa ett mer balanserat risktagande. Men leverantörer måste också bli bättre på att inte överklaga bara för att man har lämnat in dåliga handlingar.

Dagen toppades med prisutdelning av Årets Bygge där sex kategorivinnare premierades. Utöver det naturligtvis priset till totalvinnaren som blev Kvarteret Poolen i Solna.