Högaktuell kraftstation byggdes i svårtillgänglig nationalpark

Med 20 mil till närmaste mataffär och tidvis så stora mängder snö att det var omöjligt att köra bil i området, har Vattenfall Services Nordic och Svenska Kraftnät med hög ambition byggt en ny, högaktuell anläggning. Det handlar om Svenska Kraftnäts nordligaste stamnätsstation i Ritsem i Stora Sjöfallets nationalpark.

– Det var en utmaning att få tag i personal, men det blev ett roligt projekt med mycket duktigt folk, säger Jan Sandin, projektledare hos entreprenören Vattenfall Services Nordic.

Strategisk knytpunkt

Station Ritsem utgör en viktig strategisk utlandsförbindelsepunkt i transmissionsnätet mellan Sverige och Norge. Terrängen runtomkring är utmanande och naturen förrädisk vacker.

Vattenkraftstationen i Ritsem togs i drift redan 1977 och utgörs av en vattenkraftstation och ett 400 kV ställverk. Nu har stationen fått en ny kontrollanläggning, ny manöverbyggnad, ställverk och kopplingsutrustning samt ny reaktor i ett projekt som tagit fyra år att genomföra.

– Vi ledde om elen och byggde om stationen under drift och har bara haft fem totalavbrott under hela bygget, säger Jan Sandin.

Tre fakta om Ritsem kraftstation: • För att hålla kraftstationen driftsatt även under byggtiden, arbetade Svenska Kraftnät och Vattenfall tillsammans fram en innovativ teknisk lösning där produktionen från vattenkraften kopplades förbi stationen direkt på anslutande kraftledning. • Personalen i byggprojektet har säkerhetsprövats av Säpo, något som sker i samtliga projekt som Svenska Kraftnät genomför. • På grund av Covid-19 kompletterade entreprenören med flera personalbodar för att hålla isär de olika arbetslagen som bodde på arbetsplatsen.

Utmanande terräng

Byggnadsarbeten har varit en utmaning, då området är snöfritt endast fyra månader om året. Byggarbetarna har bott i direkt närhet till stationen under veckorna, med 20 mil till närmaste matbutik. De sista fem milen fram till stationen är enskild väg och hyser stor lavinfara under den delen av året då det finns snö och is, vilket är alla månader utom fyra.

– Det har helt klart varit en logistikutmaning. Vi hade totalt tre laviner i april-maj då vägen mellan Stora Sjöfallet och Ritsem spolades bort i nästan en vecka. Att få tag i duktigt folk som var beredda att ta de här jobben var också en utmaning, men vi har upphandlat duktiga underentreprenörer som varit pålitliga, säger Jan Sandin.

I Norrland är man inte så mycket för att skryta, menar Jan Sandin, men han tycker projektet blev väldigt bra.

– Det är en bra förbindelse att kunna importera och exportera el till Norge och ett väldigt aktuellt projekt med tanke på energiinfrastrukturens betydelse just nu, säger Jan Sandin.

Kort byggtid

Innan inventeringsarbetet kom i gång såg det ut som att tidsramarna skulle bli svåra att hålla. I det ursprungliga investeringsbeslutet räknade Svenska Kraftnät med en kostnad på 85 miljoner kronor, men fördyrningar gjorde att det inte höll när väl anbuden kom in. Nytt investeringsbeslut på 142 miljoner. Problemet var att investeringar på över 100 miljoner ska godkännas av regeringen. Risken var att man inte skulle kunna få ett godkännande i tid till den korta byggsäsongen som är mellan juni till oktober.

– Men det löste sig, tidsramarna höll, säger Liselotte Schillén-Wenger, projektledare på Svenska Kraftnät.

Hon tycker att kraftstationen bidrar till stor samhällsnytta och är en viktig förbindelse med Nordnorge och är stolt över att ha varit med och byggt på ett varsamt sätt i fjällmiljö.

– Att utföra ett sådant här projekt i en nationalpark med alla dess bestämmelser och så otroligt kort byggsäsong, det är ovanligt, säger Liselotte Schillén-Wenger.

Mer om projektet Entreprenör: Vattenfall Services Nordic Beställare: Svenska Kraftnät Arkitekt: Projektering med ett antal leverantörer Projektkostnad: Kontraktsordervärde var 96,6 miljoner kronor Entreprenadform: Totalentreprenad ABT06

Martina Strand Nyhlin