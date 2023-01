Kineum skapar Manhattankänsla i Göteborg

• Till fasaden används cirka 100 våningshöga glastrianglar per våning. Elementen utgår från maxstorleken på jumbo size planglas 3,20 x 6,00 meter som delas i sex trianglar för att optimera spill.

• Totalt har 4 000 olika personer skrivits in på bygget under hela byggprocessen ( i detta räknas även besökare in).

• I projektet finns så kallade destinationshissar. Hyresgästen/hotellgästen trycker in önskad våning och får då sig tilldelad en hiss. Hissystemet tar hänsyn till antalet som ska åka med hissarna och till vilka våningsplan, på det sättet utnyttjas hissarna mer effektivt.