Nytänkande stationshus lyfter Växjö

Växjös nya stations- och kommunhus är ett riktigt spektakulärt projekt. Förutom att kombinationen av samhällsfunktioner är unik har träbyggnaden även tillverkats på ett unikt sätt, skyddad av ett ännu mer gigantiskt väderskydd. När skyddet öppnades som ett gigantiskt paket häpnade Växjöborna.

– Fasaderna har en väldigt speciell utformning och att komma in och se volymerna där inne som är tillgängliga för hela stadens medborgare, det är fantastiskt. Det är ljusa fina miljöer och mycket synligt trä. Ja, det är fint ur många aspekter, men jag är ju part i målet, säger Hans-Fredrik Helldahl, regionchef på Skanska.

Växjös nya signaturbyggnad har utvecklats tillsammans med uppdragsgivaren Växjö kommun av Vöfab, Skanska och Jernhusen och eftersom det skulle bli en helt ny mötesplats för alla Växjöbor har det kombinerade kommun- och stationshuset hela tiden stått i det mediala rampljuset. Det gjorde att bygglovsprocessen försenade byggstarten med tre månader.

– Vi fick en ny tidsplan på grund av detta, men den har vi hållit, säger Hans-Fredrik Helldahl.

Torrt bygge

Hela stationshuset är byggt under ett väderskydd som tog en månad att sätta upp. Men det var väl investerade pengar, enligt projektledare Tony Söderena på Växjö Fastighetsförvaltning. Foto : Anders Bergön

Växjö är en träbyggarstad så att huset skulle byggas i trä var självklart. Beslutet att låta bygga under väderskydd togs 2018.

Tolv man från företaget Site cover satte upp väderskyddet under en månads tid och det var väl investerade pengar, bygget kom på plats helt torrt.

– Vi funderade på att använda vanliga mobilkranar och skydda med presenning men insåg att det var för stort och inte skulle fungera. Tolv man från företaget Site cover satte upp väderskyddet under en månads tid och det var väl investerade pengar, bygget kom på plats helt torrt, säger Tony Söderena, projektledare på Växjö Fastighetsförvaltning (Vöfab).

Tre fakta om Växjö kommun- och stationshus • Huset planerades först med mer rombformade fasadskivor. Men detta utförande föll inte inom ramen för gällande detaljplan, det blev för dyrt och brandtekniskt krångligt, och ritades därför om. • Projektet gjorde besparingar på 70 miljoner under arbetets gång. • Byggnaden har två lutande fasader och därför tillverkades en speciell fasadklättrare för projektet, för säkert arbete.

Österrikiske leverantören Binderholz fick uppdraget att leverera trästommen. Delarna kördes med tåg till Alvesta och sedan med lastbil in under väderskyddet.

– Med hjälp två traverser högst upp i väderskyddet lossades stommen och monterade på plats av österrikiska hantverkare uppväxta med yxa och såg i hand. Det var som att vara i träslöjden igen, säger Tony Söderena.

Prestigelös dialog

Under hela projektet ansträngde sig alla inblandade att hålla ner kostnaderna och projektet slutade långt under budget. Fossila utsläpp har också sparats in under projekttiden.

– Vi har jobbat med Skanskas egna verktyg Klimatkalkylen och Fossilfri Grön arbetsplats och projektet är certifierat i Miljöbyggnad guld. Att klimatavtrycket sänkts avsevärt är bland annat kopplat till väderskyddet. Vi fick bättre arbetsmiljö och klimat invändigt, vi behövde inte lika mycket uttorkning och uppvärmning och fick ett bättre logistiskt flöde, säger Hans-Fredrik Helldahl.

Genom väderskyddet sänkte projektet sitt klimatavtryck avsevärt, berättar Hans-Fredrik Helldahl regionchef på Skanska. Foto : Anders Bergön

Under projektet har skolelever, studenter och branschkonkurrenter vallfärdat till bygget för att lära sig om träbyggande.

– Vi har velat vara transparenta för att sprida kunskapen. Vi har säkert haft över tusen studiebesök, innan pandemin kom, säger Tony Söderena.

Nu har Växjös ”vardagsrum” öppnat och Växjö sätter punkt för ett bygge som varit i hetluften sedan 2014. Tony Söderena är väldigt nöjd med samarbetet och projektstyrningen och Hans-Fredrik Helldahl håller med.

Det har funnits en prestigelös dialog under hela resans gång. Vi har lagt titlar och företag åt sidan och jobbat för projektets bästa.

– Det har funnits en prestigelös dialog under hela resans gång. Vi har lagt titlar och företag åt sidan och jobbat för projektets bästa, säger han.

Mer om projektet Entreprenör: Skanska Sverige AB, Region Hus Sydost Beställare: Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab Hyresgäst: Växjö kommun och Jernhusen Arkitekt: Skanska Teknik och Sweco Projektkostnad: 630 miljoner kronor Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan, partnering

