Ett steg närmare start på miljardprojektet: SKB får miljötillstånd för utbyggnaden

SKB har fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen den 21 december och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen. Samtidigt får SKB också tillstånd att använda och avsalta havsvatten som behövs under byggnationen. Detta för att spara på färskvatten som är en bristvara i regionen. Domstolen beslutade också om verkställighet för inledande arbeten, vilket innebär att SKB kan påbörja arbetet ovan jord i närtid.

Villkoren för SFR-utbyggnaden och havsvattenuttaget förhandlades i domstolen under tre dagar under hösten. Utbyggnaden beräknas pågå under sex år och inledningsvis kommer markarbeten, vattenreningsanläggning och annan infrastruktur att komma på plats. I steg två kommer arbetet med tunnlar i berget under jord att genomföras.

– Nu har SKB fått viktiga förutsättningar och villkor för att bygga ut SFR och därmed slutförvara radioaktivt rivningsavfall från kärnkraftverken, Det pågår rivning av flera reaktorer i Sverige och det är angeläget att avfallet får en slutdestination i Forsmark, säger SKB:s kommunikationschef Anna Porelius i ett pressmeddelande.

SKB ska nu lämna en preliminär säkerhetsredovisning till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för granskning. Det är nästa steg i tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen och den lämnas in i början på 2023.

SFR ingår i SKB:s slutförvarssystem och i den befintliga anläggningen förvaras redan i dag kortlivat driftavfall från de svenska kärnkraftverken och radioaktivt avfall från sjukvård, industri och forskning. När utbyggnaden står klar har anläggningen en total lagringskapacitet på cirka 180 000 kubikmeter.