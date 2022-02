Infrastruktur

Ingen ville lägga anbud på miljardbygget – beställarna gör omtag: “Inga alternativ är uteslutna”

Publicerad: 21 februari 2022, 03:00



Lundbyleden är en av Göteborgs mest trafikerade trafikplatser och behöver byggas om. Men under upphandlingen har ingen entreprenör lämnat anbud på kontraktet som är värt drygt två miljarder kronor. Foto : Alicia Fagerving / Wikipedia / Trafikverket

Efter att kostnadsramen inte höll gjorde Trafikverket och Göteborgs stad ett omtag i infrastrukturprojektet. Men trots det kom inget anbud in under den nya upphandlingen. Just nu utreds framtiden för projektet som hittills ingen har velat bygga.

Ett omfattande uppdrag som ingen tycks vilja ta sig an. Snart väntar ett nytt besked om den stora infrastrukturinvesteringen som redan har flera motgångar i bagaget.

Ämnen i artikeln: TrafikverketVeidekkeGöteborg