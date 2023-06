Trög utveckling inom infrastruktur

Infrastruktur nämns ofta som den sektor som ska rädda upp byggkonjunkturen när bostadsbyggandet bromsar in. Men enligt Prognoscentrets nya bedömningar för den svenska anläggningsmarknaden är utvecklingen svag.

Starka statsfinanser till trots så påverkar ett ökat kostnadstryck, kapacitetsbrister, utdragna tillståndsprocesser, ekonomiskt pressade kommuner och politiska omprioriteringar investeringstakten negativt.

Läs även: Tullgarnsbron, Nybron, Slussen: Alla anbud i 15 aktuella brobyggen

I huvudsak är det sjunkande investeringar i energisektorn som förklarar den svaga utvecklingen men även en tillfällig nedgång i järnvägssektorn bidrar negativt.

Ludvig Uggla, marknadsanalytiker på Prognoscentret, menar dock att det ser ljust ut på längre sikt.

– Även om det skett viss försvagning av investeringarna som följd av inflationen och urholkningen av budgeterade satsningar, är infrastruktur ändå ett ljus i mörkret för byggsektorn just nu. De offentliga finanserna är starka och under 2025 börjar det röra på sig inom såväl väg och järnväg som energiområdet. Byggnationen för många av de större infrastrukturprojekten sträcker sig samtidigt över flera år och vi ser att det främst innebär ökade investeringar bortom prognosperioden som sträcker sig till 2025, säger han i ett pressmeddelande.

Läs även: Unga talangen om vägen till anläggningstoppen: "Att driva projekt är det som är allra roligast"

Vägnätet

Bedömningarna för investeringarna i det svenska vägnätet skruvas upp marginellt jämfört med vinterns prognos. Det beror i huvudsak på att Trafikverkets ekonomiska utrymme för underhållsmarknaden ökar. Samtidigt har tidigare anslagna medel till Trafikverket inte fullt ut tagits i anspråk under åren 2021 och 2022. Detta gör att ytterligare medel för nybyggnadsprojekt finns tillgängliga under resten av prognosperioden. Från 2022 års uppskattade investeringsnivå för vägar om 58 miljarder kronor väntas investeringarna sedan öka svagt under både 2023 och 2024. 2025 sker en något kraftigare tillväxt.

Läs även: Omtag på Västlänken: Så görs Haga om efter hävda kontraktet

Järnväg

I slutet av 2022 beslutade regeringen att avbryta planeringen av ett sammanhängande system av nya stambanor för att i stället skynda på järnvägsutvecklingen i norr. Högst prioritering har en upprustning av Malmbanan och ett påskyndande av Norrbotniabanan. Trafikverkets oförmåga att upphandla avsatta medel för underhåll gör att de totala järnvägsinvesteringarna är något nedtryckta under åren 2023-2024 för att under 2025 återigen växla upp.

Energisektorn

Inom energisektorn väntas de samlade nyinvesteringarna samt satsningarna på drift- och underhållsåtgärder uppgå till 54 miljarder kronor under 2023. Under 2024 krymper investeringarna något för att sedan öka igen under 2025. Bedömningen är att investeringarna i vindkraftverk faller efter att ha toppat under 2021 och 2022 innan en ny men relativt låg ökning sker i slutet av prognosperioden.

Marin infrastruktur

Investeringarna i marin infrastruktur hamnar på drygt 6 miljarder kronor under året, vilket är en uppjustering jämfört med höstens prognos. 2024 ökar tillväxtnivåerna men mattas sedan av något under 2025. Ökningen i år beror till viss del på att många investeringar skjutits fram.

Läs även: Så ska Peab avsluta miljardprojektet i Södertälje: "Alla jobb kräver mycket planering"

Kommunalteknisk anläggning

Tidigare års uppgång i bostadsbyggandet har gett en skjuts åt investeringar i kommunalteknisk anläggning. Till det kan läggas ett generationsskifte i landets vatten- och reningsverk. För närvarande uppgår de årliga investeringarna i kommunalt vatten och avlopp till cirka 18 miljarder kronor. Behoven är däremot betydligt större, cirka 23 miljarder.