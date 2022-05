Fem år efter Grenfellbranden – bostadsutvecklare ska ta bort farliga fasader

Den 14 juni 2017 började ett kylskåp brinna i stadsdelen Kensington i London. Snabbt utvecklades det till en lägenhetsbrand som spreds till fasaden. Katastrofen i 24-våningshuset Grenfell Tower blev snabbt ett faktum.

En stor anledning till den snabba brandutvecklingen var cellplastisoleringen i kombination med fasaden – en aluminiumpanel med en kärna av polyeten som vid branden smälte och snabbade på brandförloppet drastiskt. Totalt omkom 72 människor i branden.

Efter brandkatastrofen har en lång utredning följt om vem som ska bära ansvar för att Grenfell Tower fick en fasad som var direkt olämplig för en så hög byggnad. Och mycket pekar på att brandfarliga fasader finns i betydligt fler höghus.

Enligt Londons brandkår handlar det om över tusen bostadshus som fortfarande brister i brandsäkerhet.

– Vi behöver fortfarande en kulturförändring i byggindustrin när det kommer till brandsäkerhet i bostadshus, säger Andy Roe, chef för Londons brandkår till BBC.

Nu har regeringen i Storbritannien vidtagit en åtgärd för att undvika nya bränder. Regeringen har enligt BBC pålagt de största husbyggarna att tillsammans investera minst 2 miljarder pund i att åtgärda brandfarliga fasader i byggnader över elva meter. I skrivande stund har över 35 företag skrivit under åtagandet, som kommer att bli juridiskt bindande. Tanken är att bostadsägare och hyresgäster inte ska ta kostnadssmällen när fastighetsägaren renoverar för att ta bort brandfarliga fasadmaterial.

Dessutom ska ytterligare 3 miljarder pund att betalas in under en tioårsperiod genom en byggnadssäkerhetsavgift som ska betalas vid all nyproduktion av bostäder. Dessa pengar ska kunna användas till brandskyddsåtgärder i byggnader där det inte går att identifiera ett ansvarigt bolag.

Bostadsminister Michael Gove konstaterar att det är ”dags att avsluta den här skandalen” och att de aktörer som inte tar bort de brandfarliga materialen kommer att straffas genom stämningar eller böter.

– Vi kan inte tillåta att de som inte tar byggnadssäkerhet på allvar ska få bygga bostäder i framtiden. De som inte är villiga att göra sin del i arbetet får möta konsekvenserna, säger han.