Contech-bolaget förvärvar i Norge: ”Vill bli det självklara valet”

Publicerad: 7 Januari 2021, 12:48



Förvärvet av Checkd öppnar dörren mot Norge för Next, menar Next One Technologys vd Gunilla Åberg. Till höger: Checkds vd Tom-Erik von Krogh Martinsen. Foto: Next One Technology / Checkd

Next One Technology, med affärssystemet Next, har förvärvat det norska bolaget Checkd som är inriktade på besiktning och kvalitetskontroller på byggarbetsplatsen. Nu satsar Next på att bli det ledande och mest heltäckande affärs- och projektstyrningsystemet inom bygg och entreprenad.

Next är ett molnbaserat affärs- och projektstyrningsverktyg för bygg- och entreprenadbranschen med integration mot ekonomi- och lönesystem. Redan i fjol förvärvade Next One Technology företaget Byggsamverkan med projektledningstjänsten Byggsamordnaren. Nu har Next tagit

