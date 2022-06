CS Talks: Digitalisering och bygg – vilka är de centrala lärdomarna för branschen?

I ett aktuellt arbetsdokument konstaterar EU-kommissionen att ”Digitalisation is a means, an enabler to achieve a better built environment for the planet and people”. Vissa menar att bygg har varit sena att ta till sig digitaliseringens möjligheter, medan andra vittnar om att det händer massor. Vilka är de riktigt goda exemplen?

Var ligger tyngdpunkten inom contech i Sverige i dag? Inom vilka områden finns den största potentialen att utnyttja digitaliseringen?

Anita Aspegren, vd för IQ Samhällsbyggnad, leder ett samtal om digitalisering som pelades in under Construction Summit 24 mars 2022.

Medverkande

Anita Aspegren, vd, IQ Samhällsbyggnad (samtalsledare)

Nima Assadi, konsult, poddare, Hela Kedjan

Henrik Ahnström, Skanska, Director of Product, Process & Innovation

Pernilla Thessén, VP and Head of Strategy & Innovation AFRY X, AFRY

Christina Claeson-Jonsson, Chef Forskning & Innovation, NCC

